CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Pandemia fez Shopping Bosque dos Ipês acelerar inovação Superintendente Adriana Flores destacou que lojistas estão buscando alternativas de vendas

3 JUN 2020 - 11h:32 Por Thais Cintra CBN

Os shoppings de todo o Brasil tiveram uma redução expressiva no fluxo de clientes desde o início da pandemia do coronavírus. Cerca 50% a 70% dos clientes deixaram de fazer compras neste setor. A superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, Adriana Flores, diz que com o movimento mais baixo as vendas tiveram uma diminuição, algo em torno de 30% a 40%. "Os setores de alimentação são os mais atingidos da área e precisamos adequar o serviços de delivery para não deixar de atender nossa clientela", pontuou.

Segundo a gestora, enquanto não tiver uma vacina para a pandemia, é preciso que haja uma adaptação por parte dos empresários para fortalecer a confiança dos clientes. Ela ainda destacou que neste momento de crise, o varejista deve ser otimista e procurar alternativas para passar pela pandemia de forma mais centrada. Há mais de 40 dias o Bosque aderiu às normas de prevenção à Covid- 19 para trazer mais segurança aos usuários e uma das ações é a medição da temperatura das pessoas na entrada do Shopping. Confira a matéria: