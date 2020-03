EFEITO CORONA Pandemia flexibiza relação patrão e empregado Advogado Gabriel Haddad afirma que leis e decretos permitem acordo sem burocracia entre as partes

30 MAR 2020 - 11h:24 Por Ginez Cesar/CBN

A relação de trabalho entre patrões e empregados está muito mais flexibilizada por conta da pandemia do novo Coronavírus. Em entrevista à CBN Campo Grande, o advogado Gabriel Haddad, especialista em direito do trabalho, analisou vários pontos das medidas anunciadas recentemente pelo governo federal.

Sobre o recolhimento do FTGS (Fundo de Garantia por Tempo de Seviço), Haddad destacou que as empresas, nesse período, estão desobrigadas de fazer o recolhimento do valor. "Isso não significa que o trabalhador sairá perdendo. É um momento de amenizar a pressão nas finanças das empresas. Porém, mais tarde, as empresas terão que normalizar os valores", destacou.

O especialista também falou sobre demissões, jornada de trabalho, horas extras e o socorro do governo para ajudar no pagamento da folha das empresas. Confira a entrevista: