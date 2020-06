REFLEXOS DO CORONAVÍRUS Pandemia intensifica mudanças no Direito Especialistas dizem que mais da metade das modificações das atividades do meio jurídico devem se manter no pós-pandemia

23 JUN 2020 - 12h:35 Por Redação/CBN

O mundo mudou e as profissões estão se adaptando, ou tentando se adaptar. A pandemia veio para quebrar paradigmas. No cenário jurídico, o que muitos advogados tradicionalistas condenam está sendo realizado neste momento. Plataformas online sendo utilizadas por advogados para despacharem com ministros, causas sendo discutidas com juízes online, rastreamento sendo indicado para monitoramento das pessoas.

A tecnologia está encurtando distâncias e acelerando processos nesse tempo em que é preciso ficar isolado. A inteligência artificial ganha terreno de maneira exponencial com essas transformações. Mas nem tudo é ágil e positivo. Em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (23), no quadro CBN Direito, o advogado Carlos Marques falou sobre as mudanças e desafios na profissão.

Segundo ele há prós e contras no uso da tecnologia no Direito, pois a redução de custos e agilidade dos sistemas online acabam diminuindo o contato entre as pessoas. "O Direito é movido pelas relações humanas e nesse sentido podemos dizer que as conversas e depoimentos estão sendo prejudicados", destacou. Confira e entrevista.