OPINIÃO CBN Pandemia: números trágicos exigem providências firmes O Estado e a Capital batem recorde de casos e de mortes e o contágio não recua

21 JUL 2020 - 11h:30 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O número de casos fatais provocados pela Covid-19 em Mato Grosso do Sul e, especialmente em Campo Grande, que voltou ao epicentro da pandemia, exige providências imediatas e firmes, a começar pela efetiva integração de todas as autoridades envolvidas e pelo afastamento de improvisos e concessões com inclinações eleitorais. Sem isso, muito mais vidas serão perdidas.