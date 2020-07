DISFUNÇÃO ERÉTIL Pandemia pode afetar relação sexual Estresse e ansiedade causados pelo cenário podem gerar diversas consequências na relação sexual

9 JUL 2020 - 12h:10 Por Redação/CBN

Com pessoas muito ansiosas ou preocupadas com a questão financeira por exemplo, pode surgir uma paranoia com relação a várias questões físicas e emocionais e prejudicar a relação do casal. Em situações de crises ou medos, o homem acaba tendo uma queda de testosterona e a libido diminui e a vontade ter relação sexual também.

Caso o homem esteja enfrentando problemas de disfunção erétil neste período de pandemia, é normal e não precisam criar outro tipo de desespero ou ficar mais estressado por isso.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (9), o médico urologista João Juveniz falou sobre o tratamento e de outros problemas de saúde que podem estar relacionados com a disfunção erétil. Confira.