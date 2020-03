EFEITO CORONA Pandemia: Saiba quais são as orientações para pacientes cardiopatas Médico Gabriel Doreto explicou sobre medicamentos e grupo de risco

27 MAR 2020 - 13h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

Em meio a pandemia mundial do novo coronavírus, existem grupos mais vulneráveis e suscetíveis. Entre eles idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência renal e também pessoas com doença cardiovascular. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta sexta-feira (27), o médico cardiologista Gabriel Doreto, explicou sobre a situação dos pacientes cardiopatas. Confira: