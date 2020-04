CBN FESTAS E EVENTOS Pandemia traz desafios e oportunidades para comercio de MS Nada será como antes, mais poderá ser melhor só depende de você

11 ABR 2020 - 12h:03 Por José Marques/Isabelly Melo

O CBN Festas e Eventos de hoje recebeu a economista da Fecomércio MS, Daniela Teixeira Dias, que analisou o impacto da pandemia no comercio sul-mato-grossense e as alternativas do empresariado para superar esse momento desafiador usando a criatividade e inovação. Confira: