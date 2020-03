EFEITO CORONA Pandemia zera estoque de máscara e álcool em gel nas farmácias de Campo Grande Indústria e distribuidores não conseguem atender a demanda; Procon fiscaliza abuso de preços

18 MAR 2020 - 16h:11 Por Beatriz Magalhães/CBN

A Rádio CBN Campo Grande fez uma pesquisa para saber sobre a disponibilidade de produtos usados para a prevenção do novo Coronavírus, o Covid-19.

A CBN entrou em contato com 20 farmácias da Capital para saber se aviam máscaras e álcool em gel disponíveis para venda e em todos os estabelecimentos haviam a falta dos produtos, e maioria das farmácias e drogarias não tinham previsão de reabastecimento dos estoques.

Hoje a preocupação do consumidor é além da escassez do produto, o alto valor cobrado. Em entrevista o Superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, disse estar atento a situação e que as fiscalizações já começaram. Confira o material na íntegra: