FOGO Pantanal tem pior outubro da história de incêndios Na comparação com o mesmo mês de 2019, aumento de focos foi de 17% no bioma

2 NOV 2020 - 18h:30 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foram registrados 2.846 focos de incêndio em outubro deste ano no Pantanal. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número representa um aumento de 17,26% com relação ao mesmo mês de 2019.

Na comparação com setembro, porém, a queda na quantidade de fogo é de 35%.

Saiba mais: