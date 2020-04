MEIO AMBIENTE Pantanal volta a sofrer com queimadas e aeronaves serão usadas no combate ao fogo Força-tarefa do Corpo de Bombeiros conta com o apoio do Distrito Federal e do estado vizinho, Mato Grosso

22 ABR 2020 - 12h:37 Por Marcus Moura/CBN

Mais de trinta brigadistas participação do combate as chamas - Divulgação O pantanal voltou a sofrer com o fogo, somente na cidade de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, já são mais de 300 focos de incêndio no mês de abril. O número é o maior em dez anos. Imagens de satélite mostram que as chamas avançam em ritmo acelerado em direção a Bolívia e ao estado vizinho, Mato Grosso. Confira:

