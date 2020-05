VIAGEM DE SABORES Pão enroladinho pra fazer em casa O pão é a receita mais procurada na internet durante a pandemia

28 MAI 2020 - 10h:47 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Nestes tempos de distanciamento social e de muita gente que está seguindo a recomendação de ficar em casa, pra quem pode seguir este protocolo uma das maneiras fáceis de lidar com a situação é, sem dúvida alguma, se jogando na cozinha.

Sites de receitas, dicas de grupos do face ou WhatsApp, perfis de Chefs no Instagram, todos estes cenários são possíveis inspirações pra quem se aventura entrar na cozinha e fazer a própria bóia.

O pão, por sua vez, durante a pandemia, é a receita mais procurada na internet. Há tanta gente fazendo pão caseiro nos últimos meses que chegou a faltar farinha em alguns mercados norte americanos.

Enfim, deixo agora uma receita simples, caseira e deliciosa de enroladinho, que no Rio de Janeiro é conhecido pelo nome curioso de joelho, talvez porque o formato lembra a quina da perna, o joelho. Fato é que o enroladinho de queijo ou com presunto é mesmo uma delicia!

A seguir, aprenda a receita:

Pão enroladinho de queijo:

1 L de leite morno

1 sachê de fermento biológico seco

3 ovos

150 gr de manteiga c/ sal

1 xic de chá de açúcar cristal

1 Col. de sobremesa rasa de Sal

1 kg e meio de farinha de trigo refinado

1 queijo curado cortado em cilindros pra rechear.



Modo:

Num bowl misture os ingredientes: leite, fermento, ovos, manteiga, açucar e sal; e por último a farinha de trigo e vá misturando bem até virar uma massa homogênea. O importante é sovar bem. Deixe a massa descansar. Quando crescer (dobrar de volume), forme tirinhas (cobrinhas da finura de um dedo) e enrole a massa no queijo que deve ter sido cortado em formato cilíndrico, e vá enrolando como se fosse uma rosca. Deixe descansar por mais 1 hora, até a massa crescer mais e asse em forno pré-aquecido a 250º C. Sirva quentinho com café.