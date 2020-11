BOM VELINHO ESTÁ MODERNO Papai Noel do Correios receberá cartinhas por blog neste ano O apadrinhamento de cartinhas será online, assim como o envio de pedido dos pequenos

18 NOV 2020 - 12h:19 Por Isabelly Melo

Há exatos 27 dias para o Natal, o Correios lança nesta quarta-feira (18) a campanha nacional do Papai Noel dos Correios. A campanha regional será lançada amanhã, quinta-feira (19), na sede do Correios em Campo Grande.

A novidade foi a saída encontrada para não deixar de seguir com uma das campanhas mais queridas e tradicionais do fim de ano, por conta da pandemia. As adaptações para assegurar a realização da campanha, seguindo todos os protocolos de biossegurança, já foram definidas.

Entre as principais mudanças está o recebimento das cartinhas, que ocorrerá, prioritariamente, de forma virtual, assim como o apadrinhamento dos pedidos, que será 100% online e digital, por meio do Blog do Papai Noel dos Correios. Saiba mais:

Para enviar a cartinha é preciso seguir algumas regras e orientações, sendo que é possível enviar somente uma carta por criança, com faixa etária de até 10 anos. Confira:

- A imagem da carta deverá estar em formato JPG ou PNG, ter no máximo 150 dpi e tamanho de até 2 Mb;

- As cartas deverão ser manuscritas;

- As cartas podem ser enviadas por crianças da sociedade em geral;

- Serão aceitas cartas de crianças de escolas da rede pública de ensino, escolhidas pela secretaria de educação estadual ou municipal, que estão na Educação Infantil (creche e pré-escola) ou no Ensino Fundamental até o 5º ano, independentemente da idade;

- Cartas de crianças com deficiência serão aceitas independentemente da idade;

- Criança em situação de vulnerabilidade social serão priorizadas;

Além disso o cadastro deverá estar devidamente preenchido com os dados pessoais, endereço completo e pedido da criança. Não serão selecionadas cartas que contenham no corpo do texto endereço e telefone.

A identificação da criança será realizada no momento do cadastro e não será divulgada para os padrinhos, em hipótese alguma. E as cartas serão selecionadas dentro do critério de seleção estabelecido pela campanha;

Vale evidenciar que o envio da carta não garante a entrega do presente, pois trata-se de uma campanha voluntária direcionada a toda a sociedade.