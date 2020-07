CINE CBN Paquera, ação e sustentabilidade, confira as estreias da semana Sexta-feira cheia de novidades no catálogo da Netflix

10 JUL 2020 - 14h:07 Por Isabelly Melo

Confira as estreias da Netflix dessa semana selecionadas pela Rádio CBN Campo Grande para você aproveitar o fim de semana em casa.

O Crush Perfeito

A primeira temporada de ‘O Crush Perfeito’, tem formato bem similar a série ‘Namoro, Amizade... ou Adeus’, também da Netflix. Em Crush Perfeito serão seis participantes que saem em encontros às cegas, se rolar a famosa química, o papo for bom e pintar um interesse, rola um segundo encontro, mas claro, sempre tem aqueles desencontros que podem proporcionar boas risadas, confusão e surpresas pra quem assistir.

The Old Guard

Estrelado por Charlize Theron a adaptação, baseada nas HQs de Greg Rucka, acompanha um grupo de mercenários imortais que age secretamente, mas acaba sendo exposto depois de uma missão trazer à tona as habilidades extraordinárias de cada um. Agora eles terão de lutar para manter as operações em sigilo enquanto têm de lidar com a descoberta de um novo membro. A promessa aos expectadores é de cenas intensas de ação e de luta.

Curta Essa com Zac Efron

Na série documental o eterno ídolo teen de High School Music, Zac Efron, se aventura pelo mundo, conhecendo novas culturas acompanhado do o considerado guru dos ‘superalimentos’, Darin Olien, em busca de formas de viver com saúde e sustentabilidade.