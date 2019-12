MATO GROSSO DO SUL Para 2020 estimativa de investimento chega a R$2 MI Governo avaliou necessidades de cada município do Estado

16 DEZ 2019 - 18h:43 Por Beatriz Magalhães/CBN

Com estimativa de investir mais de R$2 bilhões em Mato Grosso do Sul, planejamento 2020-2022 foi construído com prefeitos, vereadores e deputados do Estado. De acordo com a subsecretaria de comunicação estadual, o setor com maior quantidade de demandas apresentadas foi o de infraestrutura. Confira mais informações: