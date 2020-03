EFEITO CORONA Para ajudar economia das MPEs governo libera R$ 50 mi do FCO A linha de crédito terá prazo de 24 meses para pagamento

20 MAR 2020 - 18h:19 Por Gabi Couto/CBN / Assessoria de imprensa

Em decisão tomada pelo CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis), presidido pelo secretário Jaime Verruck e Banco do Brasil, serão disponibilizados R$ 50 milhões do recurso da linha de financiamento para capital de giro das micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul. A contratação poderá ser feita a partir de segunda-feira (23).

O objetivo é de que o crédito seja utilizado para amparar gastos gerais relativos à administração dos negócios, que serão impactados durante as medidas de contenção do coronavírus no estado. O crédito poderá ser usado para pagar salários ou despesas gerais, por exemplo.

“Nosso intuito é criar alternativas para que o empresário passe por essa redução da atividade econômica que vamos enfrentar nos próximos dias, por isso decidimos junto ao Banco do Brasil de realocar recursos do FCO para atender esse público dos pequenos empresários”, afirma o presidente do CEIF e titular da Semagro, secretário Jaime Verruck.

A linha de crédito terá prazo de 24 meses para pagamento, incluindo o período de carência de seis meses. A taxa de juros varia entre 4,73% e 5,61% ao ano, dependendo do porte e a localização do empreendimento.

O teto de contratação é de R$ 10 mil para MEI (Micro Empreendedor Individual), R$ 200 mil para microempresa, R$ 540 mil para pequena empresa e R$ 800 mil para pequena-média empresa.

Quem tiver interesse em saber mais sobre a linha de crédito deve procurar o Banco do Brasil pelo telefone ou internet. O atendimento presencial nas agências está suspenso pode decisão municipal.