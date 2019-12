BRASÍLIA Para Alcolumbre reforma tributária é prioritária O presidente descarta a criação de novos impostos dentro da reforma

30 DEZ 2019 - 07h:06 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu que a reforma tributária será a prioridade do Senado no primeiro semestre de 2020. Ele disse também que a Casa não aceitará nenhuma nova taxação aos moldes da CPMF ou um imposto sobre transações digitais.