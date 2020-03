AGRONEGÓCIO Para evitar aglomeração, 82ª Expogrande é adiada Segundo a nota oficial divulgada pela Acrissul, evento foi prorrogado por 60 a 70 dias

16 MAR 2020 - 15h:56 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) anunciou em nota oficial, divulgada nesta segunda-feira (16), o adiamento da 82ª Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande (Expogrande), em razão do risco de contaminação pelo coronavírus.

Saiba mais:

Confira a nota na íntegra:

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), entidade sem fins lucrativo e representativa dos produtores rurais, vem a público através desta Nota Oficial manifestar as seguintes considerações e no final comunicar:

1) É público e notório que o coronavírus (COVID-19) avança em proporções alarmantes por todo o mundo, atingindo todos os continentes indistintamente, causando profundos impactos na economia global;

2) O Brasil conta hoje com 200 casos confirmados, em todos os estados do País, com pelo menos dois estados registrando transmissão comunitária, quando não há a origem da contaminação;

3) O Ministério da Saúde emitiu uma série de recomendações, entre elas a de evitar a presença em locais com grandes aglomerações de pessoas, sendo que tais orientações deverão ser adaptadas pelos gestores estaduais e municipais, de acordo com a realidade local;

4) A Prefeitura de Campo Grande já adotou medidas para evitar o risco de transmissão, suspendendo aulas na rede municipal e os eventos de massa – governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração acima de 100 pessoas também devem ser suspensos ou adiados;

POSTO ISTO, a Acrissul resolve ADIAR a realização da 82ª Expogrande - Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande, que aconteceria entre os dias 26 de março e 26 de abril, por entender também que este período é que será alcançado pelo pico do avanço do coronavírus.

Fica, portanto, adiada a 82ª Expogrande por um período de 60 (sessenta) a 70 (setenta dias), ou até que seja afastado definitivamente o risco de contaminação pelo coronavírus em eventos de grande concentração de público, como é o caso desta feira agropecuária.

Campo Grande (MS), 16 de Março de 2020.