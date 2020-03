COVID-19 Para evitar novo coronavírus, indígenas fazem barreira na entrada de aldeia Lideranças da aldeia Buriti se revezam para controlar fluxo de pessoas

20 MAR 2020 - 16h:37 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem 65 mil indígenas, segundo o último Censo do IBGE, realizado em 2010. Com o avanço da Covid-19 pelo país, lideranças já começam a se articular para evitar que a doença se espalhe entre as etnias. Na aldeia Burti, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, indígenas realizam barreira desde a quinta-feira (19) para controlar o fluxo de pessoas que entram e saem do local. Cerca de 1.050 indígenas residem na Buriti, segundo Éder Alcântara, uma das lideranças.

Ouça a reportagem: