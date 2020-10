BRASÍLIA Para Maia, Câmara pode votar reforma tributária ainda neste ano Governistas negociam suspensão do recesso de janeiro para análise das reformas e votação da Renda Cidadã

14 OUT 2020 - 06h:15 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a afirmar que é possível avançar com a reforma tributária na Casa ainda neste ano. De acordo com Maia, as propostas da reforma estão prontas para votação no plenário da Câmara. Ouça os detalhes: