BRASÍLIA Para Maia é possível acordo com governo para mudar CTB Bolsonaro afirmou que vai vetar alterações do Congresso no projeto do Executivo

19 DEZ 2019 - 07h:16 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

Bolsonaro afirmou que vai vetar alterações do Congresso no projeto do Executivo - Divulgação O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia , disse nesta terça-feira (17) ser possível chegar a um acordo sobre as demandas do presidente da República, Jair Bolsonaro, em torno do projeto que muda o Código de Trânsito.

Deixe seu Comentário