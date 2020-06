BRASÍLIA Para Simone Tebet, a “pandemia política” atrapalha o País Mas a senadora não vê risco de ruptura democrática nem de impeachment de Bolsonaro

9 JUN 2020 - 06h:27 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), disse que o Brasil está passando por um momento de colapso. No entanto, ela destacou que as instituições têm mecanismos para defender a democracia. Ouça os detalhes: