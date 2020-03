BRASÍLIA Para Simone Tebet, este momento é de união entre os poderes Senadora destaca que a trégua é necessária para o enfrentamento ao coronavírus

13 MAR 2020 - 07h:50 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), defende a união de esforços do Congresso e do governo para garantir condições legais e orçamentárias para que o país supere a crise de ordem econômica e sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus. Para senadora, é preciso esquecer as divergências políticas diante da gravidade do atual cenário. Ouça os detalhes: