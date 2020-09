FRONTEIRA Paraguai anuncia reabertura das fronteiras terrestres A fronteira entre os dois países estava fechada há cerca de sete meses

22 SET 2020 - 18h:06 Por Alan Kaká/CBN



O governo paraguaio anunciou na tarde desta terça-feira (22) a reabertura parcial da fronteira entre o país vizinho e o Brasil.







Apenas a Ponte da Amizade, que une as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad Del Este, seria reaberta para o turismo a partir do próximo sábado, dia 26 de setembro, porém, diversos protestos realizados em outras cidades da fronteira paraguaia fizeram com que o governo central do país vizinho ampliasse esse acesso.



Na manhã desta terça-feira cerca de três mil pessoas fizeram protesto na cidade de Pedro Juan Caballero, bem como em outras cidades da fronteira com Mato Grosso do Sul, o que gerou a mudança de posicionamento do governo do país vizinho.

A abertura total terá um período experimental de três semanas e se não for verificado um aumento considerável nos casos de Covid 19 a medida pode se estender por mais tempo, segundo a Direção Geral de Migração

Além disso, os turistas deverão se manter apenas nos departamentos (estados) fronteiriços no período entre 05h até as 14h.



A medida não vale para a fronteira do Paraguai com a Argentina.