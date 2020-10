NOVO CORONAVÍRUS Paraguai reabre fronteira e publica comunicado com orientações Estrangeiros precisam usar máscara e tem tempo limite para ficar no território vizinho

15 OUT 2020 - 10h:52 Por Ingrid Rocha/CBN

O governo do Paraguai abriu a fronteira nesta quinta-feira (15) e publicou um comunicado com medidas de biossegurança para entrada de estrangeiros nas fronteiras com Ponta Porã, Mundo Novo e Foz do Iguaçu. Entra as medidas tem a obrigatoriedade do uso de máscara e tempo limite para permanecer no território vizinho. Ouça os detalhes: