EFEITO CORONA Parcelas de março a junho da Agehab estão suspensas Prestações serão acrescentadas ao final do contrato, sendo uma parcela por mês

31 MAR 2020 - 13h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (31), o decreto que suspende o vencimento das prestações de março a junho da Agehab (Agência de Habitação Popular). A medida, segundo a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopez, foi pensada para atender cerca de 56 mil famílias em meio a pandemia. As parcelas serão acrescentadas ao final do contrato e a primeira parcela deverá ser paga 30 dias após o vencimento da última prestação do contrato. As outras parcelas devem ser quitadas nos meses seguintes. Ouça os detalhes: