OPORTUNIDADE Parceria entre Senac e ONA oferece curso na área da saúde Curso será nos dias 14 e 15 de março e quem realizar a matrícula até o dia 28 de fevereiro ganha 20% de desconto

18 FEV 2020 - 13h:45 Por Ginez Cesar/CBN

Uma parceria inédita vai trazer reflexos positivos para a saúde em Mato Grosso do Sul. O Senac e a Organização Nacional de Acreditação (ONA) vão realizar nos dias 14 e 15 de março o curso Segurança do Paciente. O curso será realizado no Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande. As aulas serão realizadas das 8h às 12h e das 13h às 17h, com carga total de 16 horas, e serão ministradas pela diretora da Health Search Brasil (HSB), Audrey Rippel, que tem MBA Executivo em Saúde pela FGV e formação de avaliador SBA/ONA, e pelo Accreditation Canada para Acreditação em Serviços de Saúde. Segundo o professor do Senac, Leandro Junior de Lima a acreditação é a tendência do segmento da saúde e o objetivo da parceria entre as instituições é ofertar “soluções inovadoras para as empresas, a fim de que elas tenham profissionais habilitados e que possam mudar o processo de segurança e qualidade dos processos e com padrões internacionais de segurança e qualidade em saúde”. Confira a entrevista: