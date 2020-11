ELEIÇÕES 2020 Marquinhos Trad lidera primeira parcial com 53,29% dos votos Acompanhe resultados ao vivo na rádio CBN Campo Grande 93,7 FM

15 NOV 2020 - 18h:59 Por Marcus Moura/CBN

O atual prefeito de Campo Grande e candidato à reeleição Marquinhos Trad, do PSD, está liderando a corrida pela chefia do executivo municipal na primeira parcial revelada pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), com 53,29% dos votos. Em segundo lugar aparece o candidato do Avante, Sérgio Harfouche, com 11,45%. Confira a apuração em tempo real na rádio CBN Campo Grande 93,7 FM. (É só clicar no link, fácil demais!)