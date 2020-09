BRASÍLIA Parlamentares devem conhecer os reais objetivos da reforma tributária A afirmação é de Simone Tebet que quer ouvir de Guedes explicações sobre as propostas

28 SET 2020 - 06h:09 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A senadora, Simone Tebet (MDB-MS), disse que é necessário que os congressistas conheçam a intenção do governo em relação à totalidade da reforma da tributária para que possam votar com segurança. Ela sugeriu convidar Paulo Guedes para explicar à Comissão as propostas do governo. Ouça os detalhes: