COM RESTRIÇÕES Parque das Nações Indígenas reabre nesta quinta-feira Local volta a receber o público entre 6h e 21h seguindo medidas de biossegurança

7 OUT 2020 - 19h:16 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Parque das Nações Indígenas volta a receber o público nesta quinta-feira (08). O local deve ficar aberto entre 6h e 21h e segue protocolos de biossegurança, elaborados pelo Governo do Estado em parceria com o Sesi, em razão da pandemia do coronavírus.

Conforme a Portaria publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (07), o uso de banheiros, quadras de esporte, pista de skate, parques infantis, bebedouros e decks fica proibido por 30 dias. Também não serão permitidos eventos e atividades em grupo, incluindo lanches coletivos e comemorações de aniversário.

Atividades físicas como caminhada, corrida e bicicleta estão liberadas, assim como passeios para observação de pássaros e animais com o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e o uso de máscaras obrigatório.

Obras de revitalização

As obras de restauração do espaço foram concluídas. A segunda etapa, segundo informações do governo de Mato Grosso do Sul, é enchimento do lago principal, que possui uma área de cinco hectares de espelho d’água.

Inicialmente, a água das nascentes deve ser absorvida pelo solo seco, até ser saturado e atingir o nível das comportas, o processo todo deve demorar cerca de 10 dias.