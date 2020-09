FLEXIBILIZAÇÃO Parque das Nações pode reabrir dia 1º de outubro Encaminhamento do presidente da ALEMS foi feito ao governo do Estado

8 SET 2020 - 17h:58 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Na sessão desta terça-feira (8), o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), revelou que solicitou ao governo do Estado a reabertura do Parque das Nações Indígenas.

“Solicitamos, a partir de 1º de outubro, se possível, a (re)abertura do Parque das Nações, respeitando todas as regras de não aglomeração e de distanciamento social”, destacou o parlamentar.

O pedido, encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário estadual de governo, Eduardo Riedel (PSDB), destaca a necessidade do local para prática esportiva pelo cidadão e cidadã campo-grandense, tão carente de espaços públicos para tal fim.

Ainda na justificativa, o deputado Paulo Corrêa chama a atenção para o fato da importância da atividade física para saúde, preferencialmente em ambientes abertos, especialmente neste período de pandemia.