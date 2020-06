EFEITO CORONA Parque das Nações tem fechamento prorrogado por tempo indeterminado Aumento do número de casos na Capital levou Governo a tomar decisão

25 JUN 2020 - 15h:41 Por Marcus Moura/ CBN

Um dos principais pontos turísticos e de lazer da capital sul-mato-grossense, o Parque das Nações Indígenas, vai continuar fechado por tempo indeterminado devido a pandemia da COVID-19. A determinação é do Governo do Estado.

Citando o crescimento exacerbado do número de casos da doença em Campo Grande, uma portaria publicada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) informa que a reabertura só será liberada até que nova portaria seja editada.

Fechado desde o dia 20 de março, o parque tem os serviços de conservação mantidos. Inclusive, o local passa por obras. A recuperação do gabião, estrutura de tela e pedras, que sustenta parte da barragem do lago principal e da contensão das cabeceiras de duas pontes de concreto, estão em andamento e com previsão de três meses até a finalização.

Os reparos estão sendo executados pela construtora Lyon Eireli EPP que venceu a licitação e o valor estimado da obra é de R$ 617.846,19. As obras preveem a recomposição da estrutura em gabião na barragem do lago principal, visando estabilizar a estrutura e impedir a continuidade do desprendimento das pedras. O nível de água no lago só deve voltar à normalidade conforme o andamento das obras.