LAZER Parques da Capital retornam com medidas de biossegurança Depois de quase seis meses fechados por conta da pandemia, espaços reabrem na próxima segunda-feira (14)

10 SET 2020 - 12h:42 Por Thais Cintra/ CBN

Em decorrência da pandemia de COVID-19, os parques municipais da Capital serão reabertos na próxima segunda-feira (14). A prefeitura de Campo Grande informou que todas as medidas de biossegurança impostas pelas autoridades de Saúde serão adotas, entre elas a aferição de temperatura dos visitantes.

Seguem na lista de reabertura o parque do Horto Florestal, a Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Parque Jacques da Luz, Parque Ecológico do Soter, Parque Tarsila do Amaral, Centro Olímpico, Praça Esportiva Elias Gadias e o Parque da Vila Nasser. O das Nações Indígenas entre outros segue fechado sem previsão de reabertura.