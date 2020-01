POLÍTICA Partido Novo busca vereadores e vice-prefeito da Capital Interessados vão passar por um processo de seleção interna para poder disputar as eleições

29 JAN 2020 - 11h:28 Por Gabi Couto / CBN

O Partido Novo realizou sua apresentação na capital na noite desta terça-feira (28). Na oportunidade os dois pré-candidatos a vereadores de Campo Grande palestraram e os filiados discutiram as articulações para conseguir novos pré-candidatos e o nome do vice-prefeito. Confira na entrevista que o presidente estadual do diretório, Rafael Rosso, deu para a repórter Gabi Couto: