ELEIÇÕES 2020 Partido Novo protocola ação de investigação judicial eleitoral contra o candidato Marcos Trad Guto Scarpanti pede cassação do registro de candidatura por abuso de Poder Político

15 OUT 2020 - 17h:16 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Um vídeo espalhado amplamente pelas redes sociais chamou a atenção da população campo-grandense. Durante reunião organizada pela secretária adjunta de Educação, o candidato à reeleição Marcos Trad (PSD) induz a plateia à necessidade de sua reeleição em primeiro turno para nomeação de novos servidores.

Diante da constatação do abuso de poder político, o candidato a Prefeitura da Capital, Guto Scarpanti (Novo), ingressou com uma ação de investigação judicial eleitoral contra o candidato Marcos Trad (PSD) por utilizar a máquina pública para autopromoção eleitoral. A ação foi protocolada ontem (14), na Justiça Eleitoral de Campo Grande.

No vídeo fica claro o incentivo da Secretária para que os participantes da reunião se mobilizem com a finalidade de reeleger o atual Prefeito ainda no primeiro turno, com clara barganha, na medida em que promete nomeações no dia seguinte ao das eleições.

Como se não bastasse, no vídeo, o candidato à reeleição ainda diz que ‘em vez de chamar 519 concursados poderia chamar 555’, fazendo referência ao seu número de campanha: "Mas se você quer fazer as coisas com tanta coincidência, então ao invés de 519, devemos chamar 555, afirma Marcos Trad, no vídeo.

De acordo com o candidato Guto Scarpanti (Novo), o fato ocorrido na reunião para cerca de 140 pessoas caracteriza claramente abuso de poder político. "O atual Prefeito atesta a ineficiência de sua gestão. Houve tempo para a convocação antes do período eleitoral e o gestor não o fez. Condicionar a convocação à reeleição em primeiro turno, fazendo, ainda, alusão ao seu número como candidato é uma grande ilegalidade.”, completa Scarpanti.

A ação pede a condenação do candidato Marcos Trad, de sua vice-candidata, Adriane Lopes e da secretária adjunta de educação, Soraia Inácio de Campos, por abuso de poder político com representação por captação ilícita de sufrágio. Mais informações pelo 99972-0030.