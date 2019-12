CULTURA Passeio no Citytour é atração garantida na Cidade do Natal As viagens ocorrem em três horários diferentes

27 DEZ 2019 - 12h:39 Por Thais Cintra/CBN

Desde o dia 14 de dezembro em funcionamento, o Citytour Natalino tem chamado a atenção dos visitantes da Cidade do Natal. Com duração de 40 minutos, os passageiros são orientados por guias de turismo para uma viagem mais segura. Os horários para o passeio são às 18h, 19h e 20h, iniciando na Cidade do Natal e seguindo pela Afonso Pena. Crianças de até 7 anos devem ficar no colo do responsável para o passeio e menores de 14 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não será permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus. A ordem de chegada é fator decisivo para participar ou não do passeio, assim como para escolha dos assentos. Nos dias 24 e 31 de dezembro o ônibus não irá rodar por conta das datas comemorativas. Importante lembrar que os passeios poderão ser feitos até o dia 06 de Janeiro de 2020.