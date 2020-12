ALEMS Paulo Corrêa consegue consenso para mais dois anos Nome de Zé Teixeira (DEM) era rejeitado por parte dos parlamentares

3 DEZ 2020 - 18h:02 Por Gabi Couto/CBN

Na próxima quinta-feira (10) a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) realiza a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/22. A expectativa é que a atual composição se mantenha por mais dois anos após consenso entre a maioria dos parlamentares.

O líder do governo no parlamento, deputado Gerson Claro (PP) afirmou que tem visto uma consolidação da chapa devido a serenidade do atual presidente e candidato a reeleição, deputado Paulo Corrêa (PSDB). “Teve um movimento para formação de outra chapa, mas isso já se acomodou. É muito normal isso acontecer. Mas pelo que vi da última semana, a presidência está tranquila para se reeleger.”

Atual 3º secretário, Pedro Kemp (PT), confirmou que existiu uma articulação para renovar a atual Mesa, mas sem sucesso. “Não temos candidatos pretendentes para o cargo. O presidente conseguiu articular a reeleição dele e a permanência da mesma composição, sem resistência e oposição.”

Segundo Kemp a maior restrição entre os parlamentares era o nome de Zé Teixeira (DEM), atual 1º secretário e responsável pelas finanças da Alems. “Teve apenas uma movimentação interna sobre a mudança da primeira secretaria, mas não avançou.”

Até o momento o único deputado que confirmou ser contra a reeleição da Mesa Diretora é Capitão Contar (PSL). “Eu não voto no Zé Teixeira e nem no Paulo Corrêa. É inadmissível ter um primeiro secretário que segundo investigações está envolvido em corrupção da Operação Vostok. E o Paulo Corrêa tenho que elencar uma série de situações que ele fez, como não apoiar a CPI da Energisa e não autorizar a abertura do impeachment do governador.”

O parlamentar disse que não conseguiu formar uma outra chapa para disputar a Mesa Diretora. “Me parece q a grande maioria está fechada com a chapa atual e não consegui formar outra chapa. Gostaria muito de mudar muita coisa na Alems, mas sozinho não consigo.”

Se reeleita, a Mesa Diretora manterá Paulo Corrêa na presidência, Eduardo Rocha (MDB) na 1ª vice-presidência, Neno Razuk (PTB), como 2º vice-presidente, Antônio Vaz (Republicanos) se manterá 3º vice-presidente, Zé Teixeira o 1º secretário, Herculano Borges (SD), 2º secretário e Pedro Kemp como 3º secretário.