VIAGEM DE SABORES Paulo Machado apresenta as maravilhas da Vila Rebuá Após repaginada, a Vila localizada em Bonito inaugurou espaço de gastronima

21 JAN 2020 - 12h:13 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Na coluna desta terça-feira (21), o Chefe Paulo Machado apresenta a Vila Rebuá, sediada em Bonito (MS). O local passou por uma repaginada e conta agora com local de lazer e gastronomia para atender a demanda de turistas.

Picanha na chapa com acompanhamentos Foto: Arquivo pessoal

Rebuá é inspirada nas famosas vilas e balneários do Sul da França, e arquitetura típica com uso de tijolo aparente, ferros retorcidos e iluminação aconchegante. Tudo isto para deixar o ambiente com cara de férias.

Na gastronomia, a Vila Rebuá disponibiliza diversas opções no cardápio com pratos árabes, peixes, petiscos de boteco, crepes, hambúrgueres, pasteis, pizzas, comidas saudáveis, chocolates e sorvetes. As novidades são a parrilla, churrasco a moda argentina com corte especiais de carne vermelha, e a coquetelaria do Bar da Vila, com drinques autorais com uso de frutas da região. Além dos drinques, o cliente pode escolher entre 50 rótulos de vinho, cervejas e chope. Ouça:

Se você ficou curioso e quer conhecer o local, a Vila Rebuá, localizada em bonito, cidade a 296km de Campo Grande, funciona todos os dias, das 16h00 à 00h00, em alta temporada. Na baixa temporada, fecha nas segundas. O local fica na quadra ao lado da Praça da Liberdade, na avenida Pilad de Rebuá.