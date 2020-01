VIAGEM DE SABORES Conheça o 'Rocoto Relleno', prato típico do Peru O chef Paulo Machado apresenta a culinária da cidade de Arequipa, no Peru

28 JAN 2020 - 12h:23 Por Isabelly Melo

O destino da coluna Viagem de Sabores desta terça-feira (28) é em Arequipa, no Peru. A cidade, cercada por três vulcões, está situada ao sul do país, a 2300 metros de altitude. Arequipa tem características únicas, desde as edificações barrocas, com um centro histórico ancorado pela Plaza de Armas, praça ladeada ao norte pela Catedral Basílica neoclássica, construída no século XVII, que abriga um museu com objetos religiosos e obras de arte, até a culinária única.

O Chef Paulo Machado apresenta as iguarias da região, como o rocoto relleno, pimento recheado típico do Peru, gelado de queijo e mais. Confira: