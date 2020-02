VIAGEM DE SABORES Paulo Machado, direto de Aquidauana, faz um pintado na telha Confira mais uma deliciosa viagem de sabores, direto do Pantanal

18 FEV 2020 - 11h:13 Por Isabelly Melo

O chef Paulo Machado apresenta mais uma deliciosa receita que fará parte do livro com comidas típicas do Pantanal. Confira: