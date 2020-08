POLÍTICA Paulo Matos quer "transformação administrativa" Pré-candidato do PSC à prefeitura de Campo Grande aposta na tecnologia para melhorar setores da Capital

18 AGO 2020 - 11h:51 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O pré-candidato do PSC à prefeitura de Campo Grande, Paulo Matos, foi o entrevistado dessa terça-feira (18) na Rádio CBN Campo Grande. Matos disse que vai explorar a tecnologia para provocar uma transformação administrativa na Capital.

O pré-candidato destacou a saúde como um dos setores que precisam evoluir no atendimento e gestão administrativa para proporcionar agilidade aos usuários. Sobre a composição com outros partidos, Matos disse que está conversando com várias legendas, mas que uma coligação só irá ocorrer se houver alinhamento de ideias e propósitos. Confira a entrevista.