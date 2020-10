CBN ELEIÇÕES 2020 Paulo Matos quer transformar Campo Grande na capital nacional da agroindústria Esses foram os pontos centrais da entrevista com o candidato do PSC, concedida à Rádio CBN nesta quinta-feira (29)

29 OUT 2020 - 13h:04 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O candidato a prefeito de Campo Grande, Paulo Matos (PSC), quer transformar a cidade na capital nacional do Agronegócio, atraindo investimentos que possibilitem o aproveitamento da produção rural, gerando emprego e renda. Preparando a cidade para se tornar um polo exportador, a partir da instalação do Porto Seco e da efetivação da rota biocêania.

Esses foram os pontos centrais da entrevista concedida à Rádio CBN nesta quinta-feira (29), na série CBN Eleições 2020.

Matos considera também a habitação como outro fator importante para a geração de emprego, com meta de construir 2 mil unidades habitacionais por ano.

Ele destacou ainda a importância de buscar parcerias com o Governo e com o setor privado para empreendimentos nesse setor. O candidato acredita que a eleição será decidida no segundo turno e que ele será um dos que estará participando dessa etapa da disputa.

Além disso Paulo Matos comentou suas propostas para outros setores como educação, saúde e transporte coletivo – “não estou entre os que saltam na frente da defesa desse contrato da prefeitura com as empresas de ônibus” --, além de segurança pública e política tributária. “Tenho fé que vamos constuir uma cidade melhor, moderna e capaz de cuidar das pessoas”, disse ele ao final da entrevista. Confira a entrevista completa: