Pauta fiscal da gasolina sobe R$ 0,20 e a do etanol ‘congela' Alta da pauta representa um aumento de R$ 0,06 centavos nas bombas dos postos de combustíveis

16 MAR 2020 - 11h:16 Por Marcus Moura/ CBN

A pauta fiscal da gasolina subiu R$ 0,20 em Mato Grosso do Sul nos últimos 15 dias devido ao aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O Aumento já era previsto por analistas do mercado. Entretanto, a pauta do etanol ficou congelada, mesmo com a redução do percentual do imposto.

Os dados são do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul). A pauta fiscal não é definida pelo Governo do Estado, ele apenas pesquisa os preços praticados nos postos de combustíveis no Estado e compila a média encontrada. No último levantamento, a pauta da gasolina estava em R$ 4,499, porém agora ele atingiu os R$ 4,691, o que significa um aumento de R$ 0,06 centavos no preço das bombas nos postos.

A do etanol permaneceu em R$ 3,678, o que não representa aumento, mas também não indica queda, o que era esperado. Na semana passada, em entrevista ao programa CBN Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja disse que é preciso fiscalizar os postos para garantir o repasse ao consumidor.

Para o presidente do Sinpetro, Edson Lazarotto, o aumento da pauta impacta qualquer redução possível no preço do combustível no Estado. “Qualquer redução será R$ 0,06 centavos menor por conta do aumento a pauta”, disse a CBN.

A pauta da gasolina premium subiu de R$ 6,524 para R$ 6,670, o que representa aumento de R$ 0,05 centavos na bomba. O diesel S-10 sofreu redução na métrica passando de R$ 3,949 para R$3,810, o que deixa o combustível R$ 0,02 centavos mais barato na bomba. Já o diesel S – 500 também ficará R$ 0,02 centavos mais barato, com redução de R$ 3,892 para R$ 3,741 na pauta.