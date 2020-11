BRASÍLIA Pazuello terá que dar explicações ao Congresso sobre testes da Covid-19 Segundo a denúncia, o Brasil pode perder 7 milhões de testes para o diagnóstico

25 NOV 2020 - 06h:16 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A comissão mista do Congresso aprovou convite ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para explicar a denúncia de que o Brasil corre o risco de perder cerca de 7 milhões de testes para o diagnóstico do coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde, que confirmou que os testes perderão a validade em janeiro do próximo ano. Ouça os detalhes: