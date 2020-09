ELEIÇÕES PCO vai disputar apenas a majoritária com nomes da UFMS Estudante e professor se unem para representar a extrema esquerda e Lula

17 SET 2020 - 16h:16 Por Gabi Couto/CBN

O PCO decidiu disputar apenas a prefeitura de Campo Grande com dois nomes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O partido é o 15º a lançar nome para a corrida pelo Paço Municipal. O candidato a prefeito é o estudante de Ciências Sociais, Thiago Assad e o vice é o professor de História Carlos Martins. A chapa é pura e eles vão defender os ideais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não será lançada a chapa proporcional.