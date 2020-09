POLÍTICA PDT é o primeiro partido a fechar chapas para eleições Dagoberto Nogueira e Kelly Costa vão disputar a prefeitura da capital

3 SET 2020 - 15h:15 Por Gabi Couto/CBN/ Assessoria de Imprensa

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) encerrou nesta quinta-feira (03) a convenção partidária em Campo Grande. Em dois dias de programação, o partido confirmou o deputado federal Dagoberto Nogueira para disputar a prefeitura da capital. A ativista política Kelly Costa é a candidata à vice-prefeita da chapa.

Dagoberto e Kelly comandaram pela manhã o evento ao lado do ex-deputado estadual e federal João Leite Schimidt, atual presidente do PDT-MS, e de Wilson Fernandes, presidente do PDT de Campo Grande. Na quarta (02), a convenção recebeu os 43 candidatos a vereador.

Todos os participantes lembraram-se da pré-candidata a vereadora, Leyde Pedroso, presidente da AMTCG (Ação da Mulher Trabalhista de Campo Grande), que faleceu por Covid-19 e por isso seu nome batizou a convenção do PDT. Em respeito a sua memória, o partido decidiu não colocar ninguém em seu lugar e fechar o time de vereadores em 43 candidatos. “A Leyde é um exemplo para todos nós e vamos honrá-la”, finaliza Dagoberto.