Pecuária de corte tem preços firmes neste início desta semana Exportações em alta estão sustentando aos preços da arroba

22 SET 2020 - 14h:27 Por Beatriz Magalhães/Eder Campos

Pecuária de corte tem preços firmes neste início desta semana. Exportações em alta estão sustentando aos preços da arroba, confira as cotações no CBN Agro desta terça-feira, com Eder Campos: