AGRONEGÓCIO Pecuária de corte tem preços firmes neste meio de semana Chegada do fim de ano movimenta consumo e garante maior valorização da arroba

28 OUT 2020 - 14h:06 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A demanda de maior consumo com a chegada do fim de ano está garantindo a valorização da arroba e mantém a pecuária de corte com preços firmes neste meio de semana.

