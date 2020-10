CBN AGRO Pecuária: Venda de material genético bovino está alta Momento do setor contribui para retomada do mercado de sêmen e embriões

31 OUT 2020 - 09h:57 Por Gabi Couto/CBN

Bom momento do setor contribui para retomada do mercado de sêmen e embriões. Canal do Boi cria programa de venda direta com entrega gratuita e sem comissionamento