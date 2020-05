AGRONEGÓCIO Pecuaristas têm até dia 31 de maio para se cadastrarem no Proacap Recadastramento é obrigatório e feito através da internet

19 MAI 2020 - 14h:50 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Os produtores Sul-mato-grossenses que possuem estoques de animais bovinos e bubalinos em 2019 e arrendamento, comodato ou cessão de posse e animais em 2020 têm até o dia 31 de maio para realizarem o registro no Programa de Atualização do Cadastro da Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos (Proacap).

Segundo o diretor da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Daniel Ingold, o recadastramento é obrigatório.

Saiba mais:

Acesse o portal e-CAP para atualizar cadastro.