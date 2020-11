BATALHA Pedida impugnação de Marquinhos, acusado de abuso de poder político Na campanha prefeito teria usado imagens produzidas pela administração municipal. Siqueira pediu investigação

7 NOV 2020 - 12h:30 Por Gabi Couto

O candidato a prefeito de Campo Grande, Vinicius Siqueira (PSL), ajuizou uma representação por abuso de poder político e no uso indevido de meios de comunicação social, fundamentada na utilização da verba pública da Prefeitura para a propaganda eleitoral do candidato a reeleição Marquinhos Trad (PSD) e da vice dele Adriana Lopes (Patri).

“Na página do Facebook do prefeito é um mundo encantado. A página da Prefeitura de Campo Grande não tem nada. Esse material que foi usado no ano passado, por exemplo, está na campanha. Queremos saber como essas imagens foram obtidas”, justifica Siqueira.

Na ação o candidato do PSL pede a cassação do registro ou do diploma dos candidatos à reeleição e multa no valor de 5 a 100 mil UFIR (Unidade de Referência Fiscal). “Aparentemente as imagens foram feitas com recurso municipal e utilizadas na campanha. Queremos a impugnação da candidatura dele e claro, o dinheiro de volta. Não é assim que usa o dinheiro do contribuinte.”

De acordo com ele, a ação é grande e pode inclusive levar a cassação da candidatura do candidato a reeleição de Marquinhos Trad. Vale lembrar que durante toda a pandemia, as lives transmitidas com as informações diárias da situação do coronavírus na capital eram feitas pela página oficial do prefeito.

HARFOUCHE

Quem também está com a situação sob análise da Justiça Eleitoral é a chapa do partido Avante que tem o candidato a prefeito Sérgio Harfouche e o vice André Salineiro. Os adversários na corrida pela prefeitura da capital, Marquinhos Trad e Esacheu Nascimento (PP) conseguiram impugnar a candidatura do promotor com o mesmo pedido.

O juiz Roberto Ferreira Filho, da 53ª Zona Eleitoral, contrariou manifestação do Ministério Público Estadual e o TRE-MS, que deferiu a candidatura de Harfouche ao Senado em 2018. Na sentença, o juiz deixa claro que a Constituição não permite a candidatura de integrante do MPE sem afastamento definitivo. Harfouche se licenciou do cargo para disputar o cargo de prefeito nas eleições deste ano.

O promotor chegou a pedir a troca de juiz eleitoral para julgar o caso, pois alega que Roberto Ferreira Filho é inimigo público dele, mas o TRE negou a solicitação de Harfouche. O Avante está recorrendo da decisão.

PCO DE FORA

Os candidatos a prefeito e vice- prefeito de Campo Grande pelo PCO Thiago Assad e Carlos Martins Júnior, respectivamente, estão impedidos de disputar as eleições municipais deste ano. A chapa foi indeferida pelo TER-MS, nesta quarta-feira (4). O partido já havia recorrido da decisão, mas a Justiça negou o pedido mantendo a inexigibilidade.